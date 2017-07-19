Calabria: erogati da Arcea oltre 13,5 mln domanda unica e ammodernamento frantoi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Oltre 13,5 milioni di euro sono stati erogati da Arcea agli agricoltori calabresi nell'ambito della Domanda unica - campagna 2025 e del bando Pnrr per l'ammodernamento dei frantoi. Lo ha comunicato l'assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, precisando che 12.069.566,59 euro sono stati liquidati attraverso la Domanda unica, mentre 1.540.475,62 euro riguardano il bando dedicato all'ammodernamento dei frantoi. In relazione alla campagna 2025 della Domanda unica, con l'elenco numero 5, sono state finanziate numerose domande di pagamento rimaste precedentemente sospese in attesa della validazione delle Plt, ossia le superfici interessate da Pratiche locali tradizionali.

