Calabria: erogati da Arcea oltre 13,5 mln domanda unica e ammodernamento frantoi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Sono invece quattordici le domande finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sostiene interventi finalizzati a migliorare sostenibilita', efficienza e qualita' dei frantoi oleari. Il bando, volto ad accrescere la competitivita' della filiera olivicola e a migliorare la qualita' dell'olio extravergine, prevede anche la riduzione dei rifiuti ed e' destinato ad aziende agricole, imprese agroindustriali, associazioni e cooperative titolari di frantoi in Calabria. La liquidazione odierna si aggiunge a quelle gia' avviate da Arcea, confermando la Calabria tra le regioni piu' attive nell'attuazione di questo investimento del Pnrr.

