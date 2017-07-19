Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Calabria: erogati da Arcea oltre 13,5 mln domanda unica e ammodernamento frantoi -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Sono invece quattordici le domande finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sostiene interventi finalizzati a migliorare sostenibilita', efficienza e qualita' dei frantoi oleari. Il bando, volto ad accrescere la competitivita' della filiera olivicola e a migliorare la qualita' dell'olio extravergine, prevede anche la riduzione dei rifiuti ed e' destinato ad aziende agricole, imprese agroindustriali, associazioni e cooperative titolari di frantoi in Calabria. La liquidazione odierna si aggiunge a quelle gia' avviate da Arcea, confermando la Calabria tra le regioni piu' attive nell'attuazione di questo investimento del Pnrr.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 14-02-26 14:56:04 (0329)FOOD,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.