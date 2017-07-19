Calabria: dalla Regione risorse per la biosicurezza negli allevamenti suini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - La Regione Calabria punta al rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti suinicoli, con l'obiettivo di prevenire e contrastare la diffusione della Peste suina africana (PSA).

E' stato pubblicato l'avviso 'Interventi strutturali atti alla prevenzione della diffusione della peste suina africana' che prevede un contributo pari al 70% per le aziende di allevamento suini che attuano interventi di prevenzione e mitigazione del rischio. 'La prevenzione rappresenta la prima e piu' efficace forma di tutela del patrimonio zootecnico calabrese - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo - per questo mettiamo a disposizione degli allevatori specifiche risorse per innalzare ulteriormente il livello di protezione contro la Peste suina africana'.

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