Calabria: dalla Regione risorse per la biosicurezza negli allevamenti suini -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli, singoli o associati, e le cooperative agricole che svolgono attivita' di allevamento di suini. La spesa minima ammissibile e' fissata in 10mila euro, mentre il contributo massimo varia in relazione alla consistenza dell'allevamento, arrivando fino a 150mila euro per le aziende con oltre 501 capi. Tra gli interventi finanziabili figurano la realizzazione o ristrutturazione di punti per il cambio degli abiti e per il lavaggio e la disinfezione, l'acquisto di attrezzature per la pulizia e disinfezione, sistemi per la disinfezione dei mezzi, protezioni antinsetto, recinzioni per impedire l'accesso di animali selvatici e cinghiali.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 30-08-26 11:45:41 (0170)FOOD,PA 5 NNNN