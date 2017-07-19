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            Calabria: dalla Regione 9,5 milioni di euro per anziani, disabili e minori

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Una Calabria che include, protegge e sostiene i suoi cittadini piu' vulnerabili, trasformando la programmazione delle risorse comunitarie in risposte immediate, tangibili e prossime ai bisogni delle comunita'. Con questo spirito, la Regione Calabria ha attivato ufficialmente il 'Buono servizio per il contrasto alla poverta'', una misura innovativa e strutturata che mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 9.507.657,62 euro per supportare le famiglie in condizione di fragilita' economica nel sostenere i costi di accesso alle strutture e ai servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, come case di riposo, comunita' alloggio e centri diurni.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 28-06-26 16:14:20 (0323)PA 5 NNNN

              


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