Calabria: dalla Regione 9,5 milioni di euro per anziani, disabili e minori -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Il provvedimento, finanziato attraverso le risorse europee nell'ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, entra nella sua fase operativa con l'impegno e il riparto della prima annualita' 2026, pari a 6,5 milioni di euro, gia' suddivisi tra i 32 Ambiti Territoriali Sociali (ATS) della Calabria sulla base di criteri oggettivi quali la popolazione residente, le prese in carico e i posti accreditati presenti sul territorio. Le restanti risorse, pari a oltre 3 milioni di euro, garantiranno la copertura della seconda annualita' della misura per il 2027 attraverso un successivo provvedimento programmatico.
com-Dca.
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