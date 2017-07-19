Calabria: Camera commercio Reggio Calabria presenta 'La Via del Bergamotto'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Presentato presso la Sala Convegni della Camera di commercio di Reggio Calabrial la Via del Bergamotto, primo itinerario turistico interamente dedicato al principe degli agrumi e al suo legame indissolubile con il territorio metropolitano. L'iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con la collaborazione tecnica di ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e culturali, rappresenta il risultato di un percorso di valorizzazione avviato in occasione dell'ultima edizione di 'Bergare''. L'obiettivo e' trasformare la vocazione produttiva agricola in un'offerta turistica strutturata, capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno attraverso esperienze dirette nelle aziende, percorsi culturali e degustazioni enogastronomiche. 'La Via del Bergamotto' non e' solo un percorso geografico, ma un modello di collaborazione che vede protagonisti gli agricoltori, i trasformatori, gli operatori turistici e le istituzioni culturali.

