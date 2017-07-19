Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Calabria: Camera commercio Reggio Calabria presenta 'La Via del Bergamotto'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Presentato presso la Sala Convegni della Camera di commercio di Reggio Calabrial la Via del Bergamotto, primo itinerario turistico interamente dedicato al principe degli agrumi e al suo legame indissolubile con il territorio metropolitano. L'iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con la collaborazione tecnica di ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e culturali, rappresenta il risultato di un percorso di valorizzazione avviato in occasione dell'ultima edizione di 'Bergare''. L'obiettivo e' trasformare la vocazione produttiva agricola in un'offerta turistica strutturata, capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno attraverso esperienze dirette nelle aziende, percorsi culturali e degustazioni enogastronomiche. 'La Via del Bergamotto' non e' solo un percorso geografico, ma un modello di collaborazione che vede protagonisti gli agricoltori, i trasformatori, gli operatori turistici e le istituzioni culturali.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 07-02-26 16:49:48 (0375)FOOD,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.