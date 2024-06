Calabria: Bankitalia, oltre 8 mld per dissesto idrogeologico, Pnrr e' residuale

Gran parte delle risorse sono nazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - In Calabria, regione fragile di fronte al rischio di dissesto idrogeologico, tra il 2014 e il 2021 sono stati programmati piu' di 7.000 progetti per un valore complessivo di 8,6 miliardi, finanziati principalmente con risorse nazionali; i programmi comunitari e il PNRR hanno un ruolo residuale, contribuendo rispettivamente per il 2 e il 3 per cento del valore totale dei progetti (91, 2 e 7 per cento nella media italiana). Sono stime della Banca d'Italia contenute nel rapporto annuale sull'economia regionale redatto dalla Sede di Catanzaro della Banca in collaborazione con quella di Reggio Calabria. I Comuni sono gli enti che gestiscono la quota maggiore dei progetti, oltre l'80 per cento, percentuale superiore rispetto alla media delle regioni a maggiore rischio e a quella nazionale; nelle aree di confronto si osserva invece una quota maggiore di progetti gestiti da altre Amministrazioni locali, principalmente consorzi e societa' di servizio idrico. In media, i progetti sono di importo maggiore rispetto alle altre regioni con un grado di rischiosita' idrica simile e al resto del territorio nazionale: quelli superiori a 1 milione sono circa il 23 per cento in Calabria, contro il 13 e 14 per cento per le regioni di confronto e l'Italia.

