Calabria: avviso per rafforzare accoglienza turistica e valorizzare territori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - Possono presentare domanda di partecipazione i Comuni della Regione Calabria, sia in forma singola sia attraverso forme associative tra enti locali, incluse le Unioni di Comuni e le aggregazioni temporanee costituite appositamente per la presentazione e l'attuazione dei progetti. Le risorse disponibili potranno finanziare interventi che spaziano dai servizi di accoglienza turistica, come infopoint, sportelli di orientamento e strumenti digitali per la fruizione del territorio, ai servizi di trasporto turistico e mobilita' dedicata, comprendendo collegamenti verso poli culturali, naturalistici e paesaggistici, servizi navetta e soluzioni di mobilita' sostenibile. L'avviso sostiene, inoltre, le prestazioni professionali nel settore turistico, quali guide e accompagnatori turistici, interpreti e altri profili qualificati, nonche' le iniziative di valorizzazione del patrimonio territoriale, tra cui percorsi tematici, itinerari identitari, attivita' di animazione territoriale e strumenti innovativi di promozione. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto e' pari a 50.000 euro e puo' coprire fino al 100% delle spese ammissibili.

