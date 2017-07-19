Calabria: attivato lo 'Sportello di Ascolto' per il personale regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - La Regione Calabria rafforza il proprio impegno per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l'attivazione dello 'Sportello di Ascolto', un servizio dedicato al supporto psicologico e all'ascolto del personale regionale. Si tratta di un'iniziativa proposta, per la prima volta, dal dipartimento regionale per la Valorizzazione del capitale umano e l'innovazione nel lavoro pubblico, a conferma della crescente attenzione per il benessere lavorativo dei dipendenti. L'iniziativa si inserisce, infatti, nell'ambito delle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del disagio lavorativo e dello stress lavoro-correlato, con l'obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro sano, inclusivo e collaborativo, fondato sulla valorizzazione delle risorse umane, sul miglioramento delle relazioni professionali e sul rafforzamento del senso di appartenenza.

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