Calabria: attivato lo 'Sportello di Ascolto' per il personale regionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - 'Con l'attivazione di questo nuovo servizio - ha dichiarato l'assessore regionale alla Valorizzazione del capitale umano, Antonio Montuoro - compiamo un passo importante per la nostra Amministrazione. Per la prima volta - ha proseguito l'assessore Montuoro- la Regione Calabria mette a disposizione dei propri dipendenti uno strumento concreto di supporto e ascolto, riconoscendo centralita' alle persone e ai loro bisogni'. 'Un ambiente di lavoro sano e sereno rappresenta una condizione fondamentale per migliorare la qualita' dell'azione amministrativa: un segnale di attenzione reale verso il personale - ha concluso - che riconosce nel benessere organizzativo un elemento strategico ed essenziale per la crescita dell'Amministrazione e per la valorizzazione umana e professionale dei dipendenti'.

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