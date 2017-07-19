Calabria: assessore scrive a sindaci per rafforzare promozione turistica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - L'assessore al Turismo, Lavoro, sviluppo economico, Fiere nazionali e internazionali della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha inviato una comunicazione ufficiale a tutti i sindaci calabresi per rafforzare le attivita' di promozione turistica regionale. Al centro dell'iniziativa, l'invito rivolto ai Comuni a registrarsi gratuitamente all'Area operatori del portale ufficiale Calabria Straordinaria, piattaforma digitale dedicata alla valorizzazione del patrimonio turistico calabrese. La registrazione consentira' agli enti locali di pubblicare e promuovere eventi, punti di interesse, come chiese, musei e monumenti, contribuendo in maniera attiva alla costruzione di un'offerta turistica integrata e aggiornata.

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