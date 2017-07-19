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            Calabria: assessore scrive a sindaci per rafforzare promozione turistica -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - 'Calabria Straordinaria - scrive Calabrese - non e' un semplice sito web, ma una piattaforma interattiva progettata per offrire informazioni dettagliate su attrazioni, eventi, itinerari e luoghi da scoprire. Grazie alla struttura multilingua e alla gestione dinamica dei contenuti, rappresenta uno strumento strategico per promuovere la Calabria a livello nazionale e internazionale. L'iniziativa si inserisce in una piu' ampia strategia regionale volta a rafforzare la visibilita' del territorio e a favorire una promozione coordinata, innovativa e accessibile della destinazione Calabria'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 25-04-26 17:25:57 (0398)PA 5 NNNN

              


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