Calabria: Arcea eroga oltre 6mln di euro agli agricoltori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mar - Supera i 6 milioni di euro l'importo complessivo delle risorse liquidate da Arcea in favore degli agricoltori calabresi nell'ambito del Psp 2023-2027 e del bando Pnrr dedicato all'ammodernamento dei frantoi oleari. Nel dettaglio, le risorse relative al Psp 2023-2027 - liquidate con i decreti n. 28 e 29 - ammontano complessivamente a 4.617.423,02 euro e risultano cosi' ripartite: 751.207,00 euro - Sra 01 'Produzione integrata'; 1.402,84 euro - Sra 13 'Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola'; 1.824.385,35 euro - Sra 14 'Allevamento di razze di animali autoctone nazionali a rischio di erosione'; 1.785.360,35 euro - Sra 29 'Mantenimento dell'agricoltura biologica'; 255.067,48 euro - Sra 30 'Benessere animale'.

