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            Calabria: al via la ricognizione regionale della Dividente demaniale marittima

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - 'A oltre dieci anni dalla prima ricognizione avviata su disposizione nazionale, la Regione ritiene necessario procedere a un aggiornamento sistematico della Linea SID, fornendo ai Comuni parametri chiari per l'avvio delle attivita' ricognitive e delle successive procedure amministrative'. Cosi' il vice presidente e assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo della Regione Calabria, Filippo Mancuso, annuncia l'avvio della ricognizione regionale della Dividente demaniale marittima (Linea SID) 'attivita' oggi indispensabile - afferma - per aggiornare la delimitazione del demanio marittimo alla luce delle trasformazioni geomorfologiche che hanno interessato il litorale calabrese'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 01-05-26 10:12:04 (0169)PA,INF 5 NNNN

              


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