Calabria: al via la Cabina di regia monitoraggio integrazione sociosanitaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Mettere la persona al centro del sistema di protezione sociale, trasformando i percorsi assistenziali in risposte concrete, tempestive e integrate. Con questo obiettivo la giunta regionale della Calabria, su proposta dell'assessore al Welfare Pasqualina Straface, ha approvato l'istituzione della Cabina di regia regionale per il monitoraggio dell'integrazione sociosanitaria, in attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza (Pnna). Un provvedimento di governance strategico che punta ad assicurare livelli omogenei di cura e protezione su tutto il territorio calabrese, superando le frammentazioni assistenziali. La Cabina di regia guidera' e monitorera' l'applicazione pratica degli Accordi interistituzionali tra gli Ambiti territoriali sociali e le Aziende sanitarie provinciali.

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