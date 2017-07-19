Calabria: al via la Cabina di regia monitoraggio integrazione sociosanitaria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - L'obiettivo e' garantire la piena integrazione organizzativa e gestionale tra sistema sociale e sanitario, assicurando l'operativita' uniforme dei Punti unici di accesso, delle Unita' di valutazione multidimensionale, la realizzazione dei Progetti di Vita personalizzati previsti dal Dlgs 62/2024 e la corretta programmazione delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna). Il provvedimento giunge a coronamento di un articolato percorso di concertazione promosso dal Dipartimento Welfare, che ha visto il coinvolgimento e il parere favorevole del Tavolo tecnico consultivo per le Disabilita', il confronto con Inps, direzioni Asp e Ats capoluogo, e la consultazione del Tavolo Regionale per l'integrazione sociosanitaria.

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