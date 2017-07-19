Calabria: al via il Master Unical sostenuto dalla Regione per terzo settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'La Regione Calabria punta sulla formazione per rafforzare il sistema regionale di welfare e sostenere la crescita del Terzo Settore. In quest'ottica si inserisce il Master universitario di I livello in 'Organizzazione e management degli Enti di Terzo settore', promosso dalla Scuola superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche dell'Universita' della Calabria, in collaborazione con il Dipartimento regionale per l'Inclusione sociale, la Sussidiarieta' e il Welfare di Comunita''. Lo comunica l'assessore al Welfare della Regione Calabria, Pasqualina Straface, definendo l'iniziativa 'un progetto nato con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali, organizzative e gestionali di operatori, professionisti e giovani laureati chiamati a operare in un settore sempre piu' centrale per lo sviluppo sociale delle comunita' e per la costruzione di modelli di welfare innovativi, partecipati e capaci di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-09-26 17:11:42 (0384)PA 5 NNNN