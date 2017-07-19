Calabria: al via il Master Unical sostenuto dalla Regione per terzo settore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Il Master avra' una durata di 12 mesi, per un totale di 60 Crediti formativi universitari e 1.500 ore di formazione, attraverso una modalita' didattica mista. I partecipanti acquisiranno competenze utili alla progettazione e gestione di interventi sociali complessi, al coordinamento delle risorse umane ed economiche, allo sviluppo di attivita' di fundraising, alla costruzione di partnership, alla rendicontazione e valutazione dell'impatto sociale, oltre che alla partecipazione a bandi e opportunita' di finanziamento pubbliche e private. Il percorso e' rivolto a laureati e laureate triennali interessati a operare nel mondo del non profit, nonche' a professionisti e operatori impegnati in associazioni, fondazioni, cooperative sociali, imprese sociali e altri Enti del Terzo settore con funzioni di coordinamento, progettazione e sviluppo.

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