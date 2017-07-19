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            Calabria: adottato piano esecutivo annuale di promozione turistica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - 'L'adozione del Piano esecutivo annuale di Promozione turistica 2026 rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia della Regione Calabria per consolidare e rafforzare il posizionamento della nostra destinazione sui mercati nazionali e internazionali. Si tratta di uno strumento operativo che, partendo dall'analisi dei dati turistici e dai risultati raggiunti nel 2025, definisce obiettivi concreti e azioni mirate per valorizzare al meglio le straordinarie risorse del nostro territorio'. E' quanto dichiara l'assessore regionale al turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, nel merito del Piano, approvato dalla giunta, su sua proposta e del presidente Roberto Occhiuto.

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            (RADIOCOR) 21-06-26 16:25:01 (0357)PA 5 NNNN

              


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