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            Calabria: adottato piano esecutivo annuale di promozione turistica -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - 'Si tratta - prosegue Calabrese - di un programma concreto attraverso il quale puntiamo a sostenere una crescita equilibrata e sostenibile del settore, migliorando la qualita' dell'offerta e rafforzando la capacita' delle nostre destinazioni di intercettare le nuove esigenze della domanda turistica attraverso pacchetti territoriali integrati e un sistema sempre piu' competitivo. La Calabria puo' contare su un patrimonio unico fatto di bellezze naturali, cultura, tradizioni, identita', paesaggi ed eccellenze enogastronomiche. E' su questi punti di forza che intendiamo investire con determinazione, promuovendo un'immagine moderna e autentica della nostra regione e valorizzando le peculiarita' di ogni territorio'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 21-06-26 16:27:01 (0358)PA 5 NNNN

              


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