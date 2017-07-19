Calabria: accordo Regione-Citta' metropolitana Reggio Calabria su agroalimentare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - 'Registriamo una crescente fiducia da parte dei territori - ha dichiarato l'assessore Gianluca Gallo. L'accordo con la Citta' metropolitana di Reggio Calabria - ha proseguito Gallo - e' un accordo che abbiamo fortemente voluto per affermare con chiarezza che la Calabria e' una realta' unitaria: pur nella sua ricchezza di identita' e specificita' territoriali, il sistema calabrese si presenta compatto nelle principali manifestazioni. Questo consente alla nostra regione di esprimere pienamente la propria forza, rappresentando l'insieme delle aziende, la straordinaria biodiversita' e la qualita' delle produzioni e delle trasformazioni agroalimentari'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-05-26 12:26:47 (0196)FOOD,PA 5 NNNN