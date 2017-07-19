Calabria: 75 milioni di euro destinati all'acquedotto Sila Greca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - 'La capacita' della Regione di attrarre risorse ha permesso di ottenere un finanziamento di 75 milioni di euro destinato all'acquedotto Sila Greca che rappresenta un risultato strategico per la Calabria e, in particolare, per il territorio della provincia di Cosenza. Si tratta del primo di quattro interventi programmati per l'ammodernamento e la stabilizzazione dell'approvvigionamento idropotabile del sistema Abatemarco-Bufalo-Sila Greca, infrastruttura essenziale che serve 47 comuni del Cosentino'. Lo dichiara l'assessore all'Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro. Il progetto prevede un articolato programma di interventi sulle principali infrastrutture del sistema idrico, con l'obiettivo di incrementarne l'affidabilita' e la capacita' di risposta nei periodi di maggiore criticita'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 30-08-26 16:05:22 (0322)PA 5 NNNN