Calabria: 75 milioni di euro destinati all'acquedotto Sila Greca -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Tra le opere previste figurano il rifacimento delle opere di derivazione, sollevamento e accumulo sul fiume Trionto, il potenziamento del campo pozzi Mucone, con la realizzazione di una nuova adduttrice a servizio di Bisignano, la sostituzione dei tratti piu' critici delle condotte esistenti e la realizzazione di nuove vasche di disconnessione.
Particolarmente significativo e' inoltre l'intervento che prevede una nuova derivazione dall'invaso di Ariamacina, che consentira' di convogliare a gravita' volumi integrativi verso il potabilizzatore Trionto, assicurando una maggiore disponibilita' di risorsa soprattutto nei mesi estivi, quando la riduzione dei deflussi del fiume Trionto determina le condizioni di maggiore criticita'.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 30-08-26 16:05:40 (0323)PA 5 NNNN