Calabria: 300mila euro per potenziare collegamenti turistici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Pubblicato l'avviso per i 'Servizi di trasporto turistico 2026', iniziativa finalizzata a migliorare la fruizione delle destinazioni calabresi attraverso la realizzazione di collegamenti dedicati ai visitatori e capaci di mettere in rete attrattori culturali, ambientali e naturalistici dell'intero territorio regionale. Per la realizzazione dell'intervento e' previsto uno stanziamento massimo di 300mila euro di risorse del Pac Calabria 2014-2020 - Azione 6.8.3, dedicata al sostegno della fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. L'avviso prevede l'individuazione di operatori economici, anche in forma associata, con cui avviare una procedura negoziata per l'affidamento di servizi di trasporto turistico sostenibile su acqua, treno e gomma.

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