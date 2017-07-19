Calabria: 300mila euro per potenziare collegamenti turistici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - 'L'iniziativa - dichiara l'assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, si inserisce nel piu' ampio percorso di potenziamento dell'accessibilita' e della competitivita' del sistema turistico regionale, attraverso servizi innovativi e modalita' di collegamento rispettose dell'ambiente. Pertanto, questo Avviso rappresenta un ulteriore tassello della strategia che la Regione Calabria sta portando avanti per rendere il nostro territorio sempre piu' accessibile, competitivo e attrattivo, capace di valorizzare l'intero patrimonio territoriale e di offrire ai visitatori nuove occasioni per conoscere e vivere le eccellenze della Calabria, con la disponibilita' di 300 mila euro per potenziare collegamenti su acqua, treno e gomma e valorizzare le destinazioni del territorio'.

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