Cacao: le forti piogge in Costa d'Avorio e Ghana spingono i prezzi alle stelle - FOCUS

Costi piu' che raddoppiati sui mercati di Londra e New York (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 feb - Procede inarrestabile l'impennata delle quotazioni del cacao, che quasi quotidianamente segnano nuovi record sui mercati di New York e Londra, spinte dai raccolti catastrofici in Costa d'Avorio e Ghana, i due maggiori produttori, a causa delle forti piogge e delle fitopatie che l'eccesso di umidita' ha determinato. Il deficit di offerta ha piu' che raddoppiato i prezzi sulle principali piazze di Usa e Regno Unito dall'inizio del 2023, che ora superano di gran lunga i picchi raggiunti nel 2011, quando la grave crisi post-elettorale del 2010-2011 in Costa d'Avorio provoco' piu' di 3mila morti.

Ieri, il contratto per la consegna di maggio, negoziato a Londra, ha raggiunto un nuovo record storico a 4.248 sterline per tonnellata. La controparte scambiata a New York, con consegna a marzo, ha toccato il livello piu' alto in oltre 46 anni, a 5.288 dollari per tonnellata.

"Sembra che sia solo questione di tempo prima che il prezzo del cacao a New York raggiunga il massimo storico del 1977 a 5.379 dollari la tonnellata", ha affermato Carsten Fritsch, analista di Commerzbank.

