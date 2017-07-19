B.Valsabbina: +6,3% utile netto I sem a 33 mln, a 127,1 mln margine intermediazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ago - Banca Valsabbina ha chiuso il primo semestre del 2025 con un utile netto in crescita del 6,3% a 33 milioni di euro, "in un contesto di stabile redditivita' del capitale (Roe annualizzato pari al 15%)". Il margine d'interesse ha raggiunto invece 82,9 milioni (+8,9%), con commissioni nette in aumento del 15,9% a 31,4 milioni. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Nel dettaglio, il Margine di intermediazione e' risultato pari a 127,1 milioni e l'utile ante imposte si e' invece attestato a 43,9 milioni (+2,3%).

Le Rettifiche di valore su attivita' finanziarie sono state pari a 10,1 milioni, con un costo del credito pari a 0,3% su base annua. I costi operativi ammontano a 73,1 milioni (+3,3%), mentre lo stock di Crediti deteriorati lordi si e' ridotto ridotto ad 150,6 milioni, con un 'Npl Ratio Lordo' che dal 4,97% e' sceso al 3,74%. Il Patrimonio Netto e' pari ad 499 milioni (+9%), con fondi poropri per 558 milioni, un Cet 1 Ratio del 15,31% ed un Tier Total Ratio del 18,14%. Le masse amministrate sono poi cresciute del 10% a 13,6 miliardi di euro, con la raccolta diretta che si e' attestata a 6 miliardi (+10,2%) e quella indiretta a 3,7 miliardi (+10,8%), anche grazie al contributo del risparmio 'gestito' che ammonta a 2,3 miliadi. La raccolta complessiva a toccato cosi' quota 9,7 miliardi (+10,5%), mentre gli impieghi a clientela ammontano ad 3,9 miliardi (+8,9%). Per il resto dell'anno "l'attuazione delle linee strategiche ed i ritorni attesi degli investimenti programmati permettono di prefigurare performance positive per il nostro Gruppo, con l'obiettivo di conseguire ritorno reddituale ed economico per i nostri Soci', ha commentato Renato Barbieri, presidente di Banca Valsabbina.

