BusinessEurope: su target clima conta impatto economico, 2030 non e' la questione piu' urgente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 set - 'La nostra ambizione comune di diventare climaticamente neutra guida inevitabilmente l'accelerazione della riduzione delle emissioni. Ma per avere successo, deve essere sostenuto da una forte strategia industriale Ue, che tenga conto dell'impatto economico senza precedenti del Covid-19 e non perda di vista la situazione internazionale'. Questa la reazione di BusinessEurope all'annuncio di Ursula von der Leyen sul nuovo obiettivo proposto dalla Commissione di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030 dall'attuale 40%. Il dg Markus Beyrer ha indicato che il mondo dell'industria verifichera' 'attentamente la valutazione d'impatto per capire se la Commissione europea propone un piano credibile per raggiungere questa ambizione in modo efficiente in termini di costi tenendo conto della logica economica'. BusinessEurope indica che 'il dibattito sugli obiettivi per il 2030 non e' la questione piu' urgente per l'industria'.

