Buoni pasto: Castelli, commissioni al 5%, poi riforma del settore

Il vice-ministro ha incontrato le associazioni di categoria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - "Nel primo provvedimento utile inseriremo una norma che ristabilisce equita', ed evita le storture di un settore che, di fatto, penalizzavano solo gli esercenti. In un momento di particolare crisi del settore, dovuto anche agli effetti negativi della pandemia e della guerra in Ucraina, assicuriamo un sostegno concreto con minori commissioni, a carico degli esercenti, che si possono stimare in quasi 150 milioni di euro, per le sole gare di prossima emanazione.

Risorse che rimarranno quindi agli esercenti". Cosi' il vice- ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, al termine dell'incontro tenutosi questa mattina con i rappresentanti Fipe - Confcommercio, Fida, Fiepet - Confesercenti, Federdistribuzione, Ancc-Coop e Ancd-Conad, le organizzazioni di categoria che riuniscono la maggior parte di bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati che quotidianamente accettano i buoni pasto e che, il 15 giugno, avevano deciso di non ritirare i buoni pasto.

com-sma

(RADIOCOR) 29-06-22 11:33:26 (0267)FOOD 5 NNNN