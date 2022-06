Buoni pasto: Castelli, commissioni al 5%, poi riforma del settore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - "Si tratta di un provvedimento ponte, perche' le riflessioni fatte ci hanno convinto, dell'esigenza di arrivare, entro fine anno, ad una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa. Anche per questo il tavolo tecnico continuera' a riunirsi e probabilmente verra' allargato anche ad altri attori". Prima dell'introduzione della norma su cui si sta intervenendo il meccanismo delle gare pubbliche registrava valori della commissione applicata agli esercenti non superiori al 5%. Negli ultimi anni la commissione e' lievitata. "Se guardiamo all'esperienza delle procedure bandite da Consip, la commissione praticata agli esercenti nelle ultime edizioni ha avuto valori ricompresi fra il 21% e il 14%. Nella gara BP9 la media ponderata delle commissioni e' stata del 16,55%", ha detto Castelli. "La disciplina transitoria, in vigore fino a fine anno, permettera' alle centrali di committenza, e piu' in generale a tutte le stazioni appaltanti, di bandire procedure di gara per l'acquisizione di questi servizi con modalita' che consentono di ridurre la misura della commissione applicata agli esercenti, svincolando l'entita' della commissione dallo sconto praticato alla Pa e fissando un tetto massimo alla Commissione, riportandolo a valori in linea con quello di molti Paesi europei".

