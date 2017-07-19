Bulgaria: esplosione e incendi in un sito di stoccaggio munizioni a Sofia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Un'esplosione seguita da incendi si e' verificata in un sito di stoccaggio di munizioni nella Bulgaria centrale, a poche settimane di distanza da un incendio avvenuto in un altro deposito di munizioni. Lo ha reso noto la polizia.

L'incidente e' avvenuto venerdi' sera in un magazzino vicino a Gorni Varpishta, nella Bulgaria centrale, Paese membro della Nato e sostenitore dell'Ucraina. Il magazzino e' gestito dal produttore di armi bulgaro EMCO, le cui munizioni vengono utilizzate in Ucraina.

Non sono state segnalate vittime e l'entita' dei danni non e' nota. "Al momento non vi e' alcun pericolo per la popolazione", ha dichiarato la polizia in un comunicato, precisando che i dipendenti sono stati evacuati e l'area e' stata transennata. Il villaggio piu' vicino si trova a oltre un chilometro dal sito.

L'incidente e' avvenuto a circa un mese di distanza da un incendio in un deposito di munizioni di un altro stabilimento EMCO situato nelle vicinanze.

EMCO aveva escluso l'ipotesi di errore umano e la procura ha aperto un'inchiesta.

EMCO e' di proprieta' dell'industriale bulgaro della difesa Emilian Gebrev, sopravvissuto nel 2015 a un tentativo di avvelenamento insieme al figlio e a un altro dirigente dell'azienda. La procura bulgara ha incriminato tre cittadini russi per questa vicenda.

Red-ale

(RADIOCOR) 12-09-26 11:18:42 (0210) 5 NNNN