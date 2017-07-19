Dati
            Bulgaria: da giovedi' nell'Eurozona, sara' 21esimo Paese ad adottare moneta unica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - La Bulgaria entrera' giovedi' a far parte della zona euro e diventera' cosi' il 21esimo Paese ad adottare la moneta unica europea.

            Un'integrazione che alcuni temono possa favorire l'inflazione e accentuare l'instabilita' politica.

            Nel corso dell'estate e' emerso un movimento di protesta che chiede di 'mantenere il lev bulgaro', promosso in particolare da partiti di estrema destra e filorussi, facendo leva sui timori dei bulgari di un aumento dei prezzi. Ma per i governi che si sono succeduti e che ne hanno sostenuto l'adozione, l'euro permettera' di rilanciare l'economia del Paese piu' povero dell'Unione europea, di rafforzare i suoi legami con l'Europa occidentale e di proteggerlo dall'influenza della Russia. Prima della Bulgaria, la Croazia e' stato l'ultimo Paese ad adottare la moneta unica, nel 2023, introdotta inizialmente il primo gennaio 2002 in dodici Paesi dell'Ue.

