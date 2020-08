Buffett: punta sull'oro, quota da 565 mln $ in miniere Barrick (+11%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 ago - Anche Warren Buffett scommette sull'oro. La sua Berkshire Hathaway (che ora perde l'1,85%) si e' aggiunta alla lunga lista di grandi investitori che hanno deciso di puntare sul metallo nobile in un periodo di grande incertezza economica, con una quota del valore di 565 milioni di dollari in Barrick Gold Corp., la seconda maggiore societa' di estrazione al mondo; secondo FactSet, Berkshire e' l'undicesimo maggiore investitore nella societa' canadese. La mossa e' significativa, perche' Buffett ha piu' volte detto, in passato, di non amare gli investimenti nell'oro. Dopo l'annuncio della quota di Berkshire, Barrick guadagna a New York l'11%%, che fa salire la quotazione di oltre il 60% dall'inizio dell'anno. L'oro ha toccato nuovi massimi il 6 agosto, vicino ai 2.070 dollari all'oncia; da quel giorno ha perso terreno, ma resta in rialzo di circa il 30% dall'inizio dell'anno. Al momento, guadagna il 2,28% a 1.994,30 dollari all'oncia.

