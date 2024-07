Budweiser: Cassazione, il marchio potrebbe ancora ingannare il consumatore italiano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 lug - La Corte di cassazione accoglie parzialmente, con la sentenza n. 18683 depositata oggi, il ricorso dell'ente boemo Budweiser Budvar e delle sue distributrici italiane contro l'utilizzo del marchio 'Budweiser' da parte dell'americana Anheuser-Bush. In quanto i giudici di merito avrebbero sottovalutato la potenziale ingannevolezza del marchio registrato dalla societa' americana.

L'annosa vicenda riguarda la legittimita' del marchio usato dall'800 dalla casa produttrice americana in quanto rimanda all'antica denominazione tedesca Budweis dell'attuale citta' boema Ceske' Budejovice, con conseguenti dubbi per il consumatore sulla provenienza geografica della bevanda alcolica. Di fatto, nei processi trascorsi, alla societa' americana era stato riconosciuto il diritto di preuso del marchio poi registrato solo decenni dopo. Ma a seguito dell'opposizione della casa produttrice ceca ai giudici era stato comunque demandato l'esame sul rischio di decettivita' di tale marchio, ossia la sua potenziale ingannevolezza sulla reale provenienza geografica della birra di fatto prodotta negli Usa.

Non poteva quindi l'ultima decisione impugnata in sede di legittimita' affermare che il riconosciuto diritto di preuso da parte della societa' americana avesse totalmente annullato il rischio di ingannevolezza del marchio. Infatti, come spiega la Cassazione, nonostante l'intervenuto riconoscimento di tutela da attribuire al preuso questo incontra il limite del rischio di indurre in errore i consumatori sulla reale provenienza del bene. E solo quando tale rischio sia stato di fatto nel tempo annullato dalla consapevolezza dell'acquirente, si puo' affermare che il diritto inizialmente riconosciuto su un marchio poi annullato puo' poi riespandersi per l'iniziale riconoscimento del preuso legittimo.

Oggi la Cassazione ritiene che tale esame sia mancato nelle ultime vicende processuali che hanno visto contrapposte le parti e che sia stato illegittimamente pretermesso: in quanto ancora oggi emergono validi argomenti in tema di rischio di confusione e inganno per i consumatori sul punto se stiano acquistando una birra ceca o americana.

Par

(RADIOCOR) 09-07-24 19:51:19 (0664)FOOD 5 NNNN