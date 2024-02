Btp: Meloni, bene record acquisti, vogliamo debito pubblico in mani italiani

In questo modo meno sottoposti alle pressioni esterne (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - Il record di richieste di acquisto dei Btp? 'Lo interpreto come un segnale di fiducia da parte dei cittadini e risparmiatori e come una risposta alla nostra strategia per cui vogliamo portare il debito pubblico il piu' possibile nelle mani degli italiani.

Questo ci consente di dare uno strumento per mettere sicurezza i risparmi e di essere piu' padroni del nostro destino. Quando il debito pubblico e' nelle tue mani sei meno sottoposto alle pressioni esterne'. Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata dal Tg2.

