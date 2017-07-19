Brovedani: il Mimit esclude ogni ipotesi di chiusura del sito di Modugno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - 'Abbiamo ritenuto necessario intervenire tempestivamente - ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso - per dare una risposta industriale e occupazionale efficace. La nostra attenzione verso la Puglia e' concreta e lo dimostra il lavoro svolto negli ultimi mesi sulle vertenze Ac Boilers e Hiab, avviate a positiva soluzione con nuove prospettive di sviluppo. Anche sulla Brovedani, in stretto raccordo con azienda e sindacati, lavoreremo per individuare la migliore prospettiva per il rilancio del sito e garantire la continuita' produttiva'.

com-Vec.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 02-09-26 13:17:10 (0337)PA 5 NNNN