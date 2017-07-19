Brics: colloquio Putin-Modi a New Delhi, focus su conflitti e commercio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Il presidente russo Vladimir Putin e' stato ricevuto a New Delhi dal primo ministro indiano Narendra Modi per un incontro bilaterale, alla vigilia del vertice dei Brics in programma nel fine settimana. I due leader "hanno condiviso le rispettive valutazioni sulle questioni regionali e globali", compresi i conflitti in Medio Oriente e nel Mar Nero, che hanno avuto conseguenze sul commercio marittimo e sulla sicurezza dei marinai indiani, ha riferito il ministero degli Esteri di New Delhi. Modi "ha ribadito che soltanto il dialogo e la diplomazia possono permettere di risolvere i conflitti", ha aggiunto il ministero. Diversi marinai indiani sono stati uccisi o feriti negli ultimi mesi durante attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz, paralizzato dai combattimenti tra Stati Uniti e Iran, e nel Mar Nero vicino all'Ucraina.

Tradizionale alleata di Mosca, l'India ha continuato a importare petrolio russo nonostante le sanzioni statunitensi.

Washington sostiene che questi acquisti contribuiscano a finanziare la guerra della Russia contro l'Ucraina. Modi, che ha sempre evitato di condannare apertamente l'invasione russa, aveva invitato il suo "amico" Putin a trovare una soluzione al conflitto durante l'ultimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.

L'appello era stato accolto favorevolmente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I colloqui hanno riguardato anche lo sviluppo degli scambi bilaterali. Il commercio tra Russia e India ha raggiunto 59,9 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2025-2026, con un forte avanzo a favore di Mosca, che ha esportato beni per oltre 55 miliardi, in particolare idrocarburi.

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(RADIOCOR) 11-09-26 14:37:08 (0431) 5 NNNN