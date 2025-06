Bri: le tensioni commerciali e l'incertezza offuscano l'economia globale

Pubblicato il Rapporto economico annuale 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - 'Le tensioni commerciali e l'accresciuta incertezza offuscano le prospettive di crescita e rischiano di mettere in luce profonde fratture nell'economia globale e nel sistema finanziario'. Lo afferma la Banca dei regolamenti internazionali (Bri) nel suo Rapporto economico annuale invitando le autorita' preposte alle politiche economiche 'a intensificare il loro ruolo di forze stabilizzatrici'. Il Rapporto economico annuale 2025 della Bri afferma che le prospettive per l'economia globale 'sono diventate molto piu' incerte e imprevedibili negli ultimi mesi, con le interruzioni nei rapporti commerciali che agitano i mercati finanziari e minacciano di ridisegnare il panorama economico globale'. 'Questi sviluppi - spiega il direttore generale, Agusti'n Carstens - si stanno verificando in un mondo gia' alle prese con la frammentazione economica, il calo della produttivita', il debito pubblico elevato e in aumento e l'impronta crescente di istituzioni finanziarie non bancarie meno regolamentate'. Per questo 'le istituzioni devono agire con decisione su piu' fronti per garantire la stabilita' dei prezzi e promuovere una crescita economica sostenibile'.

