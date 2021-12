Brexit: Ue assicura accesso farmaci Irlanda del Nord come nel resto del Regno Unito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 17 dic - In seguito ai negoziati con il Regno Unito sull'applicazione degli accordi per la Brexit, la Commissione europea ha varato la proposta legislativa per assicurare che nell'Irlanda del Nord i cittadini possano avere accesso alle stesse medicine previsto nel Regno Unito. Cio' vale per i farmaci generici come salvavita inclusi quelli contro il cancro. Lo ha indicato il vicepresidente Maros Sefcovic. Tutte le funzioni normative delle aziende farmaceutiche che forniscono medicinali dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord possono rimanere nel Regno Unito, mentre non sono necessari ulteriori test sui lotti, produzione e autorizzazione di licenza o confezionamento separato.

