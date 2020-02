Brexit: punto per punto la linea Ue per il difficile negoziato con Londra - IL DOCUMENTO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 25 feb - E' un documento di 46 pagine quello in cui si articola il mandato negoziale che i ministri degli affari europei hanno affidato oggi alla Commissione europea per avviare la difficile trattativa con il Regno Unito sulle future relazioni economiche e strategiche. Il negoziatore dell'Unione sara' sempre il francese Michel Barnier. L'obiettivo dei negoziati, indica la decisione che autorizza al via delle discussioni, e' 'definire una nuova partnership complessiva che copra commercio, cooperazione economica, rispetto della legge e cooperazione giudiziaria in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa'. Viene indicato espressamente che si punta a conseguire maggiori risultati possibile 'durante il breve periodo del periodo di transizione', tenendo presente la possibilita' della sua proroga oltre fine 2020. Il partenariato dovrebbe prevedere dialogo e scambi in settori di interesse comune, al fine di individuare opportunita' di cooperazione, condividere le migliori pratiche e competenze e agire insieme anche in settori quali cultura, istruzione, scienza e innovazione, turismo o statistica. Il partenariato economico dovrebbe garantire che le parti mantengano la loro autonomia e la capacita' di regolare l'attivita' economica 'in base ai livelli di protezione che ciascuno ritiene opportuno al fine di conseguire legittimi obiettivi di politica pubblica come sanita', salute e benessere delle piante e degli animali, servizi sociali, istruzione pubblica, sicurezza, ambiente, comprese la lotta ai cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la privacy e la protezione dei dati e la promozione e la protezione della diversita' culturale e la lotta al riciclaggio di denaro'. I servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dall'ambito del partenariato economico. Cosi' come i servizi finanziari non saranno oggetto dei negoziati.

