Brexit: Johnson, posizione invariata, restano problemi, pronti a termini Wto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - "La posizione e' invariata, restano problemi come sapete, vogliamo poter essere in pieno controllo delle nostre leggi e delle nostre acque. Per questo ripeto che per noi i termini dell'Organizzazione mondiale del commercio sarebbero piu' che soddisfacenti e che potremmo prosperare molto bene con questi termini e far fronte a qualsiasi difficolta'. Questo non significa che non vogliamo fare un accordo ma che siamo pronti anche all'alternativa". Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson in conferenza stampa a Londra.

