Brexit: Gentiloni, Europa indebolita ma puo' trovare rilancio e coesione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Dalla Brexit "certamente esce un'Europa indebolita ma che puo' trovare nella cattiva notizia dell'uscita della Gran Bretagna un elemento di rilancio e di maggiore coesione e convinzione". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ai microfoni del Tg3. "Sara' questo, oltre ovviamente ad un buon accordo di libero scambio e protezione dei nostri connazionali che fara' in modo che alla fine Brexit potra' avere anche effetti positivi. Ma certo non e' una bella giornata per l'Europa" aggiunge. Per Gentiloni "Abbiamo bisogno, mantenendo la stabilita' dei nostri bilanci, di politiche che favoriscano la crescita, il lavoro, gli investimenti verdi in modo tale da ridare slancio alla nostra economia". Senza la Gran Bretagna cosa cambia per il ruolo dell'Italia in Europa?. "L'Italia deve assumersi le proprie responsabilita', come ogni grande Paese europeo, e non deve solo difendere i propri interessi ma deve indicare la rotta all'insieme dei Paesi".

Ale

(RADIOCOR) 31-01-20 19:30:52 (0626) 5 NNNN