Brexit: Gattaz (BusinessEurope), e' momento per un accordo, economie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 27 nov - Gattaz ha aggiunto che 'la fine del periodo di transizione e' dietro l'angolo e non sappiamo come saranno le relazioni tra Ue e il Regno Unito. Le aziende si stanno preparando nel miglior modo possibile, lottando con l'incertezza e la mancanza di visibilita' su come commerceranno a partire dal 1 gennaio 2021'. Senza un accordo 'dovranno confrontarsi con tariffe in alcuni casi fino al 40%, la necessita' di rispettare normative diverse, doppi test, requisiti di origine diversi.

Il commercio tra l'Unione e il Regno Unito diventera' piu' difficile e molto piu' costoso ".

Aps

(RADIOCOR) 27-11-20 18:51:08 (0544)EURO 5 NNNN