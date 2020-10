Brexit: Barnier, acceleriamo negoziato, restano due-tre settimane -3

Su pesca pronti a sforzo ragionevole (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 ott - In ogni caso, Barnier ha concluso che la Ue sarebbe pronta a fare "uno sforzo ragionevole" sulla questione della pesca: "Sappiamo molto bene che dovremo fare uno sforzo: questo sforzo deve essere ragionevole, deve preservare le attivita' di pesca della Ue e implica un accesso alle acque che sia reciproco e stabile". Dunque la Ue non accetta comunque un negoziato annuale sulle quote come vuole Londra. La trattativa sara' sulle quote rispettive, evidentemente.

