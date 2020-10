Brexit: alta tensione tra Ue e Londra, alle corde Johnson minaccia il 'no deal' - FOCUS

I 27 uniti chiedono a Gb di rendere possibile un accordo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 ott - E' un dialogo tra sordi continuo quello in corso tra le due sponde della Manica: non appena i Ventisette hanno chiesto a Londra di compiere un passo decisivo per rendere possibile un accordo sulle future relazioni commerciali e indicato che da lunedi' la delegazione di negoziatori capeggiata dal francese Michel Barnier si trovera' in terra britannica, Boris Johnson ha reagito duramente affermando: 'dovremmo prepararci per il 1mo gennaio con accordi piu' simili a quelli dell'Australia basati su semplici principi di libero scambio globale, prospereremo come nazione di libero scambio indipendente, controllando e stabilendo le nostre leggi, la Ue non sembra desiderare un accordo'. La tensione e' al massimo grado. Non e' chiaro se a questo punto Barnier andra' a Londra, tuttavia non bisogna fidarsi delle scintille perche' la fase piu' dura del negoziato e' questa e nessuno, tantomeno Johnson, risparmiera' i colpi di scena. Se si tratta di bluff lo si vedra' nei prossimi giorni: la cosa certa e' che il Regno Unito ha piu' da perdere in un 'no deal' rispetto alla Ue.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 16-10-20 18:17:21 (0590)EURO 5 NNNN