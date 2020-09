Brexit: al vertice del 24-25 leader valuteranno rottura impegni Londra e negoziato

Gli impegni vanno rispettati, incontro Michel-Barnier (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 18 set - Il presidente Ue Charles Michel ha incontrato il negoziatore europeo per la Brexit Michel Barnier per fare il punto sulle trattative con il Regno Unito in questa fase fortemente a rischio per la decisione britannica di non rispettare l'accordo di recesso sulla base di una legge in discussione al parlamento a Londra. Fonti del Consiglio hanno indicato che i 27 leader nella riunione del 24-25 settembre a Bruxelles discuteranno anche delle relazioni con Londra. La linea Ue e' sempre la stessa hanno indicato le stesse fonti: 'Occorre il pieno rispetto dell'accordo di recesso, la Ue non e' ne' intimorita ne' impressionata' dalle mosse di Boris Johnson, ma 'e' estremamente preoccupata dalla violazione di un accordo internazionale'.

