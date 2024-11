Brevetti: Unioncamere-Dintec, l'innovazione in Italia si fa in provincia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - Determinante, comunque, l'apporto delle regioni settentrionali del Paese, dove si registrano variazioni positive sia per il Nord Ovest (+1,67%), sia per il Nord Est (+1,44%). Invece, il Mezzogiorno (-3,79%) e, in particolare, il Centro (-5,62%) hanno registrato un leggero rallentamento nel 2023. Il bilancio delle regioni vede comunque in testa la Lombardia (1.484 brevetti), l'Emilia Romagna (829) ed il Veneto (668), tutte con valori in incremento rispetto all'anno precedente.

Ma in quali ambiti cresce la ricerca italiana? La parola d'ordine sono le tecnologie green, alle quali nel 2023 sono attribuibili 371 domande di brevetto pubblicate dall'EPO, a fronte delle 290 del 2022: l'innovazione 'verde' passa per le Energie Alternative (+53%), l'Immagazzinamento di Energia (+39%) e i Trasporti (+30%). In crescita anche alcuni ambiti che utilizzano le KET, le tecnologie abilitanti ad alta intensita' di conoscenza, in particolare quelle legate alla manifattura avanzata e alla micro e nano elettronica. Tra i campi tecnologici, infine, risulta in aumento la capacita' di brevettazione italiana nell'ambito delle Tecniche industriali e trasporti (il segmento piu' diffuso con 1.477 domande di brevetto italiano in Europa nel 2023), la Meccanica e illuminazione (543) e l'Elettricita' (404).

