Brevetti: in 2024 -3,5% a 4.612 domande italiane in Europa, soffrono settori tech -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 dic - Tra le Key Enabling Technologies (Ket) Il comparto delle Advanced Manufacturing Technologies si conferma leader assoluto con 710 domande, stabile rispetto al 2023. Crescono le tecnologie fotoniche (+1, a quota 35) e gli Advanced Materials, che passano da 65 a 70. Segnali negativi arrivano invece dalle aree piu' strategiche: Industrial Biotechnology scende da 76 a 60 (-16), mentre le Micro e Nanoelettroniche passano da 53 a 17. In calo anche la Nanotecnologia (-2).

Nel 2024 il settore delle energie alternative mantiene i livelli del 2023 (84 domande). In lieve flessione il comparto trasporti (-2) con 50 domande, mentre si riduce sensibilmente l'immagazzinamento di energia (-16), che si assesta a 52 domande pubblicate. Deciso arretramento anche per la gestione dei rifiuti (-16 e 78 domande pubblicate), mentre crescono le soluzioni per agricoltura (+1) e la produzione di energia nucleare (+2), pur restando marginali con rispettivamente 3 e 4 invenzioni pubblicate. In calo gli aspetti connessi con gestione, design e regolamentazione (-9). 'Il rallentamento della capacita' brevettuale delle imprese italiane, registrato nel 2024, e' probabilmente frutto delle molte incertezze del contesto internazionale. L'Italia e' ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei nella ricerca di brevetti industriali. Certo sarebbe assai utile individuare le modalita' per favorire quanto piu' possibile l'incrocio tra impresa e ricerca', ha commentato il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.

A livello territoriale, Bologna e Modena guidano la classifica delle province in cui il numero dei brevetti italiani in Europa e' aumentato di piu' nel 2024 rispetto all'anno precedente. Bologna, con 383 invenzioni di titolari italiani pubblicate all'Epo segna un +43 rispetto al 2023.

Modena, con 233, cresce di 40 domande di brevetto. Sono 45 le province che registrano una crescita delle domande di brevetto nel 2024. Dopo Bologna e Modena, nelle prime cinque posizioni si incontrano Firenze, Bergamo e Pavia. A seguire Pisa, Trento e Cremona. In calo, invece, la capacita' brevettuale soprattutto di Monza e Brianza e Chieti, mentre continua anche quest'anno il rallentamento della vera capitale dei brevetti italiani in Europa: Milano, che registra comunque il numero piu' elevato di invenzioni del Paese (670), con un calo di 28 domande rispetto al 2023. Il Nord Ovest si conferma l'area in cui si concentra la piu' forte spinta all'innovazione. Sebbene le domande italiane di brevetto europeo nel 2024 siano 157 in meno, queste regioni vantano comunque 1.885 domande pubblicate, pari al 41% del totale nazionale. A seguire il Nord Est, con 1.771 (+11), pari al 38%. In crescita la capacita' di brevettazione del Centro che con 695 domande (+31) rappresenta il 15% del totale, mentre si riduce quella del Mezzogiorno: 263 brevetti, -52 rispetto al 2023. A livello regionale, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana, prime in classifica per numero di domande pubblicate presso l'Epo, assommano quasi l'80% delle domande in Europa. Rispetto allo scorso anno, invece, i saldi piu' consistenti si registrano in Emilia-Romagna (+62), Toscana (+39), Sardegna (+11), Lazio (+8) e Basilicata (+7).

