Brevetti: +1,2% a 4.456 domande italiane all'Epo, Paese sopra media Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - In Italia, con 378 richieste a Epo, quello dei Trasporti (al quale sono ascrivibili numerose richieste di brevetto provenienti dall'Automotive) e' diventato, per il secondo anno consecutivo, il primo settore tecnologico per le imprese italiane, benche' segni un decremento del 4,8% rispetto alla crescita superlativa (+21%) messa a segno nel 2018. A dimostrazione di cio', le imprese italiane nel loro complesso hanno inviato il 4% di tutte le richieste inerenti i Trasporti, facendo dell'Italia il terzo Paese europeo in questo ambito, dopo la Germania e la Francia. La crescita piu' marcata registrata all'interno dei settori a maggiore tasso di tecnologia, tuttavia, e' attribuibile ad 'Altri Macchinari Speciali' (+23,9%), un'area che copre tutta una gamma di tecnologie come le macchine utensili e le stampanti in 3D. Le 321 richieste italiane in questo settore rappresentano il 5% (rispetto al 4% del 2018) di tutte quelle pervenute a Epo in questo campo e rispecchiano la quota piu' importante ricoperta dall'Italia all'interno dei dieci settori tecnologici principali. In merito alla classifica per societa', nel nostro Paese, sotto il podio rappresentato da G.D., Pirelli e Prysmian ci sono Chiesi Farmaceutici (42), Saipem (37), Leonardo (30), Istituto Italiano di Tecnologia IIT (27), Ansaldo Energia (25), Brembo (20) e Telecom Italia (20). Va rilevato che le societa' tra le maggiori richiedenti brevetti come CNH Industrial NV, STMicroelectronics NV e Fiat Chrysler Automobiles non appaiono in questa classifica in quanto domiciliate nei Paesi Bassi e non in Italia. Sul fronte geografico, la regione Lombardia rappresenta la dodicesima regione europea per richieste a Epo, scalando cosi' una posizione dallo scorso anno quando risultava tredicesima grazie ad un aumento del 6,2% nel numero di richieste. La Lombardia cresce anche nella quota-parte di tutte le domande italiane (da 31,9 a 33,5%) confermandosi cosi' come la prima regione del nostro Paese anche per numero di brevetti richiesti. La Lombardia e' seguita dall'Emilia Romagna (con una quota del 16,7%) e dal Veneto (per il 12,9%, con un calo del 3,2% rispetto lo scorso anno). Queste tre regioni rappresentano piu' del 60% di tutte le domande di brevetto italiane a Epo. L'incremento regionale piu' significativo si e' avuto in Calabria (+53,8%) e in Sicilia (+37,5%), sebbene i numeri qui siano ancora piccoli, e in Trentino Alto Adige (+31%). Nella classifica per citta', Milano svetta con il 21,1% di tutte le richieste italiane, precedendo Torino (6,9%), Bologna (6,8%) e Roma (4,5%).

